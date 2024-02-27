Личка — о давлении в «Динамо»: «Если бы Месси зашел в соцсети, он бы увидел 150 тысяч негативных комментариев»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал об уровне давления в московском клубе.

— Вы как-то сказали, что давление испытывает не тренер РПЛ, а человек, которому надо содержать семью на зарплату 15 тысяч рублей. Но я не поверю, что вы не чувствуете в «Динамо» гораздо более высокие ожидания болельщиков и руководителей, чем в «Оренбурге».

— Понятно, что «Динамо» уже долго хочет выиграть или Кубок, или чемпионство. Это клуб с суперисторией. Но если бы я боялся давления, то не смог бы работать на профессиональном уровне. Или трудился бы в маленьких клубах, с которыми можно раз в 15 лет выходить в премьер-лигу, через год-два вылететь в ФНЛ — и все спокойно. Я не читаю много прессу или соцсети, чтобы не сходить с ума. Например, Лео Месси выиграл FIFA The Best. Я, как и многие другие, был больше за Холанна. Но если Месси зашел бы почитать комментарии, то увидел бы 150 тысяч негативных! Поэтому иногда лучше поменьше читать — голова более чистая и ясная.

Я уважаю мнение всех. Кто-то меня любит, кто-то не любит, это нормально. Самое главное — хорошие отношения между мной и клубом. Например, с Дмитрием Гафиным, Павлом Пивоваровым, Желько Бувачем, с игроками — между нами всегда уважение. Я уважаю и наших болельщиков. Когда ты выигрываешь 3:1, но матч заканчивается 3:3, а потом это повторяется... Я понимаю вопрос фанатов: «Марцел, как это возможно? Что случилось, почему?» Один раз — окей, но повторять одну и ту же ошибку — недопустимо, — сказал Личка «СЭ».

Чешский специалист возглавил «Динамо» летом 2023 года. После 18 туров бело-голубые с 32 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Марцела Лички читайте на сайте «СЭ».