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27 февраля, 11:15

Личка — о давлении в «Динамо»: «Если бы Месси зашел в соцсети, он бы увидел 150 тысяч негативных комментариев»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал об уровне давления в московском клубе.

— Вы как-то сказали, что давление испытывает не тренер РПЛ, а человек, которому надо содержать семью на зарплату 15 тысяч рублей. Но я не поверю, что вы не чувствуете в «Динамо» гораздо более высокие ожидания болельщиков и руководителей, чем в «Оренбурге».

— Понятно, что «Динамо» уже долго хочет выиграть или Кубок, или чемпионство. Это клуб с суперисторией. Но если бы я боялся давления, то не смог бы работать на профессиональном уровне. Или трудился бы в маленьких клубах, с которыми можно раз в 15 лет выходить в премьер-лигу, через год-два вылететь в ФНЛ — и все спокойно. Я не читаю много прессу или соцсети, чтобы не сходить с ума. Например, Лео Месси выиграл FIFA The Best. Я, как и многие другие, был больше за Холанна. Но если Месси зашел бы почитать комментарии, то увидел бы 150 тысяч негативных! Поэтому иногда лучше поменьше читать — голова более чистая и ясная.

Я уважаю мнение всех. Кто-то меня любит, кто-то не любит, это нормально. Самое главное — хорошие отношения между мной и клубом. Например, с Дмитрием Гафиным, Павлом Пивоваровым, Желько Бувачем, с игроками — между нами всегда уважение. Я уважаю и наших болельщиков. Когда ты выигрываешь 3:1, но матч заканчивается 3:3, а потом это повторяется... Я понимаю вопрос фанатов: «Марцел, как это возможно? Что случилось, почему?» Один раз — окей, но повторять одну и ту же ошибку — недопустимо, — сказал Личка «СЭ».

Чешский специалист возглавил «Динамо» летом 2023 года. После 18 туров бело-голубые с 32 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Марцела Лички читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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Личка рассказал, в чем его «Оренбург» был сильнее «Динамо»

Личка рассказал, с помощью какого футболиста нашел баланс в игре «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Зенит

 14
Джон Кордоба

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Краснодар

 9
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
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Константин Тюкавин

Динамо

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И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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