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Сегодня, 06:13

Барриос считает, что Хамес может перейти в «Зенит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос оценил вероятность перехода экс-игрока «Реала» Хамеса Родригеса в клуб из Санкт-Петербурга.

«Почему нет? Если будет хорошее предложение, то я вполне могу его представить в «Зените». Хамес — тот игрок, который поможет абсолютно любой команде, повысит ее уровень, я в этом уверен. Он все еще в отличной форме, по-прежнему остается крутым футболистом», — цитируют Барриоса «Известия».

Хамес Родригес с лета 2023 года выступает за бразильский «Сан-Паулу». До этого 32-летний колумбиец играл за «Олимпиакос», катарский «Аль-Райян», «Эвертон», «Баварию», мадридский «Реал», «Монако», «Порту», «Банфилд» и «Энвигадо».

Контракт полузащитника с «Сан-Паулу» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его актуальную рыночную стоимость в 5 миллионов евро.

Источник: «Известия»
Вильмар Барриос
Хамес Родригес
Футбол
ФК Зенит
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
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9
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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12
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13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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