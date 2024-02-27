Барриос считает, что Хамес может перейти в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос оценил вероятность перехода экс-игрока «Реала» Хамеса Родригеса в клуб из Санкт-Петербурга.

«Почему нет? Если будет хорошее предложение, то я вполне могу его представить в «Зените». Хамес — тот игрок, который поможет абсолютно любой команде, повысит ее уровень, я в этом уверен. Он все еще в отличной форме, по-прежнему остается крутым футболистом», — цитируют Барриоса «Известия».

Хамес Родригес с лета 2023 года выступает за бразильский «Сан-Паулу». До этого 32-летний колумбиец играл за «Олимпиакос», катарский «Аль-Райян», «Эвертон», «Баварию», мадридский «Реал», «Монако», «Порту», «Банфилд» и «Энвигадо».

Контракт полузащитника с «Сан-Паулу» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его актуальную рыночную стоимость в 5 миллионов евро.