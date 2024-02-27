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27 февраля, 11:30

Личка рассказал, с помощью какого футболиста нашел баланс в игре «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал, как уругваец Диего Лаксальт помог ему найти баланс в игре команды.

— Когда мы говорили об игре «Динамо» под вашим руководством в первые два месяца, то главное слово было — «баланс». Баланс между атакой и обороной, слишком уж команда заигрывалась. У вас тоже было такое ощущение?

— Да, было. Мы нашли этот баланс с помощью Диего Лаксальта, который ранее в «Динамо» действовал на позиции левого защитника. В прошлом сезоне у него были травмы, он потерял форму. В первом туре Диего не играл, но потом мы выпустили его в опорную зону, и нам это очень помогло. Лаксальт набирал форму через практику, действовал все лучше и лучше. В середине поля он дал команде уверенность. Когда все идет не очень хорошо, потери, то именно от Диего идет правильный импульс. Он достаточно умный, агрессивный, умеет действовать с мячом. С помощью Лаксальта мы нашли баланс, хотя это и не пришло сразу. Если взять первые 10 матчей и остальные 15 — это были две разные команды. Поначалу было так: пять человек впереди, пять сзади. Они не работали вместе — каждый за себя. Это было плохо. Но мы анализировали, старались решить ситуацию, обсуждали с командой. Потом стало лучше, но расслабляться нельзя. Понимаю, все хотят атаковать, забивать голы. И я тоже люблю атаковать, всегда говорю, что лучше выиграть 4:3. Болельщики, которые включили телевизор, должны сказать: «Вот, сегодня я видел отличный матч». Но, с другой стороны, надо выигрывать, поэтому требуется искать баланс. Вы правильно говорите, что в первые два месяца у нас были проблемы, — сказал Личка «СЭ».

Чешский специалист возглавил «Динамо» летом 2023 года. После 18 туров бело-голубые с 32 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Марцела Лички читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
Марцел Личка
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 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
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 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
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