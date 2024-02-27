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27 февраля, 11:40

Келлвен: «Из ЦСКА можно попасть в сборную Бразилии и перейти в европейский клуб»

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Защитник ЦСКА Келлвен заявил, что, играя в армейском клубе, возможно попасть в сборную Бразилии и перейти в команду из Европы.

«Если я здесь проделаю хорошую работу, то меня увидят и в сборной, и в европейских клубах. Поэтому я сконцентрирован на хорошем выступлении за ЦСКА, хочу усердно тренироваться и хорошо играть, сфокусирован на том, чтобы оставить свой след в истории ЦСКА», — приводит слова Келлвена «РБ Спорт».

Келлвен перешел в ЦСКА из «Атлетико Паранаэнсе» 1 сентября прошлого года за 4,5 миллиона евро. За красно-синих защитник сыграл 16 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи. Контракт бразильца с армейцами рассчитан до конца июня 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего игрока в 7 миллионов евро.

После 18 туров ЦСКА идет на 8-м месте, набрав 28 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Сборная Бразилии по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Келлвен
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 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
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