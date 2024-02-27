Келлвен: «Из ЦСКА можно попасть в сборную Бразилии и перейти в европейский клуб»

Защитник ЦСКА Келлвен заявил, что, играя в армейском клубе, возможно попасть в сборную Бразилии и перейти в команду из Европы.

«Если я здесь проделаю хорошую работу, то меня увидят и в сборной, и в европейских клубах. Поэтому я сконцентрирован на хорошем выступлении за ЦСКА, хочу усердно тренироваться и хорошо играть, сфокусирован на том, чтобы оставить свой след в истории ЦСКА», — приводит слова Келлвена «РБ Спорт».

Келлвен перешел в ЦСКА из «Атлетико Паранаэнсе» 1 сентября прошлого года за 4,5 миллиона евро. За красно-синих защитник сыграл 16 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи. Контракт бразильца с армейцами рассчитан до конца июня 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего игрока в 7 миллионов евро.

После 18 туров ЦСКА идет на 8-м месте, набрав 28 очков.