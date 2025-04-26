Личка — о прогрессе Гладышева: «Помню, как критиковал его после больших игр, когда он убегал от борьбы»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал прогресс форварда бело-голубых Ярослава Гладышева.

26 апреля «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Зенитом» (1:1) в 26-м туре РПЛ. 21-летний Гладышев забил единственный гол своей команды.

«В начале сезона уже было видно, что у него начались изменения в ментальности, что он начинает показывать мужской футбол. Этот процесс продолжается уже довольно давно. Я помню, как критиковал его после больших игр, когда он иногда убегал от борьбы. Теперь же он выигрывает борьбу у Роши, Нино, Эраковича и других сильных защитников. Плюс, Глади забивает, так что в последний месяц он еще прибавил и очень нам помогает», — цитирует Личку пресс-служба «Динамо».

В текущем сезоне Гладышев провел 34 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал шесть результативных передач.