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Личка — о прогрессе Гладышева: «Помню, как критиковал его после больших игр, когда он убегал от борьбы»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал прогресс форварда бело-голубых Ярослава Гладышева.

26 апреля «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Зенитом» (1:1) в 26-м туре РПЛ. 21-летний Гладышев забил единственный гол своей команды.

«В начале сезона уже было видно, что у него начались изменения в ментальности, что он начинает показывать мужской футбол. Этот процесс продолжается уже довольно давно. Я помню, как критиковал его после больших игр, когда он иногда убегал от борьбы. Теперь же он выигрывает борьбу у Роши, Нино, Эраковича и других сильных защитников. Плюс, Глади забивает, так что в последний месяц он еще прибавил и очень нам помогает», — цитирует Личку пресс-служба «Динамо».

В текущем сезоне Гладышев провел 34 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал шесть результативных передач.

Источник: ФК «Динамо»
Марцел Личка
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Ярослав Гладышев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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