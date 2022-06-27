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Сегодня, 11:23

В «Рубине» рассказали о деталях расторжения контракта с Иваном Игнатьевым

Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал корреспонденту «СЭ» о деталях расторжения контракта с форвардом Иваном Игнатьевым.

«Мы договорились с Иваном о расторжении контракта обоюдно и мирно. Сторона игрока пошла нам на встречу. Игнатьев в качестве неустойки получит две зарплаты. Благодарны Ивану и желаем ему успехов в дальнейшей карьере».

23-летний футболист выступал в казанском клубе с 2019 года. Его соглашение с «Рубином» было рассчитано до лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 30 матчей за команду, забив 4 гола.

Иван Игнатьев
ФК Рубин (Казань)
4
2
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