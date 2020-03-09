Летом у стадиона «Спартака» установят памятник Игорю Нетто

Летом 2020 года на стадионе «Открытие Арена» будет установлен памятник легендарному капитану «Спартака» и сборной СССР Игоря Александровича Нетто. Трехметровая фигура будет готова к началу следующего сезона и расположится около трибуны C, которая носит имя полузащитника, сообщает пресс-служба «Спартака».

Автором работы станет скульптор Филипп Рукавишников, который ранее создал памятники братьям Старостиным и Федору Черенкову, также установленные на спартаковском стадионе.

Нетто будет изображен в спартаковской форме и будет держать в руках Кубок СССР — переходящий трофей, который вручался победителям турнира с 1936 года, а 1992-м , после выигрыша московским «Спартаком» последнего Кубка СССР, был отдан нашему клубу навсегда.