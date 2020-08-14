Летом «Спартак» побеждает, когда Тедеско нет на скамейке

С момента возобновления игр чемпионата России и Кубка страны после паузы, связанной с пандемией, «Спартак» одержал четыре победы — дважды был обыгран «Ахмат» (3:0 в сезоне-2019/20 и 2:0 в этом), по разу «Арсенал» (3:2) и «Рубин» (2:1) в прошлом розыгрыше. Примечательно, что во всех случаях, в связи с болезнью и дисквалификацией главного тренера, командой со скамейки запасных руководил помощник Доменико Тедеско Андреас Хинкель. (Денис Аль-Юсифи)

Матчи «Спартака» после возобновления сезона-2019/20: