Летом «Спартак» побеждает, когда Тедеско нет на скамейке
С момента возобновления игр чемпионата России и Кубка страны после паузы, связанной с пандемией, «Спартак» одержал четыре победы — дважды был обыгран «Ахмат» (3:0 в сезоне-2019/20 и 2:0 в этом), по разу «Арсенал» (3:2) и «Рубин» (2:1) в прошлом розыгрыше. Примечательно, что во всех случаях, в связи с болезнью и дисквалификацией главного тренера, командой со скамейки запасных руководил помощник Доменико Тедеско Андреас Хинкель. (Денис Аль-Юсифи)
Матчи «Спартака» после возобновления сезона-2019/20:
|
Дата
|
Турнир
|
Тренер на скамейке
|
Соперник
|
Счет
|
20.06.2020
|
ЧР
|
Андреас Хинкель
|
Арсенал (г)
|
3:2
|
27.06.2020
|
ЧР
|
Доменико Тедеско
|
Уфа (д)
|
0:0
|
30.06.2020
|
ЧР
|
Доменико Тедеско
|
ЦСКА (г)
|
0:2
|
04.07.2020
|
ЧР
|
Доменико Тедеско
|
Тамбов (д)
|
2:3
|
08.07.2020
|
ЧР
|
Доменико Тедеско
|
Локомотив (д)
|
1:1
|
11.07.2020
|
ЧР
|
Андреас Хинкель
|
Сочи (г)
|
0:1
|
15.07.2020
|
ЧР
|
Андреас Хинкель
|
Ахмат (д)
|
3:0
|
19.07.2020
|
КР
|
Доменико Тедеско
|
Зенит (г)
|
1:2
|
22.07.2020
|
ЧР
|
Андреас Хинкель
|
Рубин (г)
|
2:1
|
09.08.2020
|
ЧР
|
Доменико Тедеско
|
Сочи (д)
|
2:2
|
14.08.2020
|
ЧР
|
Андреас Хинкель
|
Ахмат (д)
|
2:0