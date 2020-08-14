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Летом «Спартак» побеждает, когда Тедеско нет на скамейке

14 августа 2020, 23:42
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С момента возобновления игр чемпионата России и Кубка страны после паузы, связанной с пандемией, «Спартак» одержал четыре победы — дважды был обыгран «Ахмат» (3:0 в сезоне-2019/20 и 2:0 в этом), по разу «Арсенал» (3:2) и «Рубин» (2:1) в прошлом розыгрыше. Примечательно, что во всех случаях, в связи с болезнью и дисквалификацией главного тренера, командой со скамейки запасных руководил помощник Доменико Тедеско Андреас Хинкель. (Денис Аль-Юсифи)

Матчи «Спартака» после возобновления сезона-2019/20:

Дата

Турнир

Тренер на скамейке

Соперник

Счет

20.06.2020

ЧР

Андреас Хинкель

Арсенал (г)

3:2

27.06.2020

ЧР

Доменико Тедеско

Уфа (д)

0:0

30.06.2020

ЧР

Доменико Тедеско

ЦСКА (г)

0:2

04.07.2020

ЧР

Доменико Тедеско

Тамбов (д)

2:3

08.07.2020

ЧР

Доменико Тедеско

Локомотив (д)

1:1

11.07.2020

ЧР

Андреас Хинкель

Сочи (г)

0:1

15.07.2020

ЧР

Андреас Хинкель

Ахмат (д)

3:0

19.07.2020

КР

Доменико Тедеско

Зенит (г)

1:2

22.07.2020

ЧР

Андреас Хинкель

Рубин (г)

2:1

09.08.2020

ЧР

Доменико Тедеско

Сочи (д)

2:2

14.08.2020

ЧР

Андреас Хинкель

Ахмат (д)

2:0

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




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