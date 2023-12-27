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Лесовой прилетел в Израиль для прохождения медицинского обследования в хайфском «Маккаби»

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Игрок московского «Динамо» Даниил Лесовой прилетел в Израиль для прохождения медицинского обследования в хайфском «Маккаби», сообщает sport5.co.il.

По итогам обследования 25-летний игрок сможет официально присоединиться к действующему чемпиону Израиля. Лесовой сможет принимать участие в играх «Маккаби», начиная с 1 января 2024 года. Первый матч, в котором россиянин сможет сыграть, состоится на выезде против «Хапоэля» из Петах-Тиквы, 3 января. С большей степенью вероятности Лесовой сыграет 7 января, на хайфском стадионе «Сами Офер» против «Хапоэля» из Иерусалима.

По данным one.co.il, «Маккаби Хайфа» постарается немедленно оформить Лесового как израильского игрока, а не как легионера. Он предоставил все необходимые для этого документы. В противном случае дебют игрока задержится до оформления местного удостоверения личности.

(Эли Швидлер)

Даниил Лесовой
ФК Маккаби (Хайфа)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
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Бенхамин Гарре

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Спартак

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