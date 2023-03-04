Титов рассказал, что испытывает ностальгию от ретро-матчей: «Я двумя руками за такие мероприятия!»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов в разговоре с «СЭ» объяснил важность ретро-матчей для популяризации спорта.

«Присутствует некая ностальгия по тем временам не только у болельщиков, которые ходят на матчи, но и у нас. Бывших футболистов не бывает. Всегда хочется играть и двигаться. Мы стараемся часто встречаться, остаемся с друг другом на связи, с кем-то меньше, а с кем-то больше. Подобные мероприятия дают нам полноценное общение между собой. Мы можем встретиться, обняться, обсудить что-то. Огромное спасибо РФС за такую возможность. Кирилл Терешин — двигатель всего этого. Слава Богу, все получается. Очень важно, что в такое непростое сейчас время такие матчи получаются. Уверен, регионы с большим удовольствием это все увидят. Я за такие мероприятия двумя руками! Знаю, что недавно закончил Мозякин и Зарипов. И они хотят сделать прощальный матч. Это правильные вещи, подобные матчи необходимо проводить. Нужно популяризировать спорт», — сказал Титов «СЭ».

В сентябре 2022 года на стадионе «Спартак» и «Зенит» провели два матча легенд. В первом матче победили питерцы (2:0), во втором москвичи (2:1).