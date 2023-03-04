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Сегодня, 11:00

Титов рассказал, что испытывает ностальгию от ретро-матчей: «Я двумя руками за такие мероприятия!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Егор Титов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов в разговоре с «СЭ» объяснил важность ретро-матчей для популяризации спорта.

«Присутствует некая ностальгия по тем временам не только у болельщиков, которые ходят на матчи, но и у нас. Бывших футболистов не бывает. Всегда хочется играть и двигаться. Мы стараемся часто встречаться, остаемся с друг другом на связи, с кем-то меньше, а с кем-то больше. Подобные мероприятия дают нам полноценное общение между собой. Мы можем встретиться, обняться, обсудить что-то. Огромное спасибо РФС за такую возможность. Кирилл Терешин — двигатель всего этого. Слава Богу, все получается. Очень важно, что в такое непростое сейчас время такие матчи получаются. Уверен, регионы с большим удовольствием это все увидят. Я за такие мероприятия двумя руками! Знаю, что недавно закончил Мозякин и Зарипов. И они хотят сделать прощальный матч. Это правильные вещи, подобные матчи необходимо проводить. Нужно популяризировать спорт», — сказал Титов «СЭ».

В сентябре 2022 года на стадионе «Спартак» и «Зенит» провели два матча легенд. В первом матче победили питерцы (2:0), во втором москвичи (2:1).

Егор Титов
ФК Спартак (Москва)
0
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ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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П
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