Лещук рассказал, как Овечкин помог ему пройти в раздевалку «Вашингтона»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин помог голкиперу московского «Динамо» Игорю Лещуку пройти в раздевалку команды НХЛ.

«Я слежу за успехами Александра Овечкина, почти каждое утро открываю телеграм, смотрю. Я думаю, что в этом сезоне он побьет рекорд Гретцки. Я не пишу ему, потому что понимаю, что ему много кто пишет. Но у нас есть контакты друг друга, он мне помогал в позапрошлом году пройти в раздевалку «Вашингтона».

Я был на игре, после матча он пригласил в раздевалку, было интересно посмотреть, как у них там. Помещение очень огромное, интересно, да, но все в чисто американском стиле. Меня больше всего удивило, что после игры они ушли в тренажерный зал. Но у них такая специфика, просто нам, футболистам, не понять. Но было прикольно. Так не переписываемся, ничего, я внутри болею за него. У отца дома лежит свитер с росписью, поэтому получается всей семью следим», — рассказал Лещук ТАСС.

Овечкин — воспитанник хоккейного клуба «Динамо». В товарищеском матче против футбольного клуба «Амкал» он забил один мяч.