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8 февраля 2025, 11:00

Лещук рассказал, как Овечкин помог ему пройти в раздевалку «Вашингтона»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин помог голкиперу московского «Динамо» Игорю Лещуку пройти в раздевалку команды НХЛ.

«Я слежу за успехами Александра Овечкина, почти каждое утро открываю телеграм, смотрю. Я думаю, что в этом сезоне он побьет рекорд Гретцки. Я не пишу ему, потому что понимаю, что ему много кто пишет. Но у нас есть контакты друг друга, он мне помогал в позапрошлом году пройти в раздевалку «Вашингтона».

Я был на игре, после матча он пригласил в раздевалку, было интересно посмотреть, как у них там. Помещение очень огромное, интересно, да, но все в чисто американском стиле. Меня больше всего удивило, что после игры они ушли в тренажерный зал. Но у них такая специфика, просто нам, футболистам, не понять. Но было прикольно. Так не переписываемся, ничего, я внутри болею за него. У отца дома лежит свитер с росписью, поэтому получается всей семью следим», — рассказал Лещук ТАСС.

Овечкин — воспитанник хоккейного клуба «Динамо». В товарищеском матче против футбольного клуба «Амкал» он забил один мяч.

Источник: ТАСС
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Александр Овечкин
Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
ХК Вашингтон Кэпиталз
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 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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