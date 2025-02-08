Отменена дисквалификация Тормены, полученная за красную карточку в матче с «Динамо» на Winline Зимнем кубке РПЛ

Защитник «Краснодара» Витор Тормена сможет участвовать в соревнованиях после отмены дисквалификации, которую он получил за красную карточку в матче с «Динамо» на Winline Зимнем кубке РПЛ.

«По инициативе ФК «Краснодар» клубы-участники Winline Зимнего Кубка РПЛ обратились к организаторам турнира с просьбой отменить дисквалификацию Витора Тормены на матч против ПФК ЦСКА. Учитывая предсезонный статус соревнования и единогласную позицию клубов, просьба команд была удовлетворена», — сообщила пресс-служба РПЛ.

«Динамо» проиграло «Краснодару» со счетом 0:1 во вторник. На 55-й минуте Тормена получил красную карточку за нарушение правил против Дениса Бокова, после чего произошла стычка между игроками обеих команд.

Несмотря на удаление в матче второго тура, Витор Тормена сможет сыграть в матче за третье место ЦСКА — «Краснодар», который пройдет 10 февраля в 19:30 по московскому времени на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби.