Лещенко беспокоит засилье легионеров в российских футболе и баскетболе

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии «СЭ» высказал мнение о проблемах российского спорта.

«Меня беспокоит засилье иностранцев в футболе, а особенно в баскетболе. Считаю, что надо потихоньку обрастать своими собственными игроками во всех видах спорта. Хотя бы как в волейболе!» — сказал Лещенко «СЭ».

С 2003 по 2014 год артист был почетным президентом люберецкого баскетбольного клуба «Триумф» (ранее — «Динамо» Московская область).