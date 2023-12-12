Лепехин: «Гонка бомбардиров в РПЛ еще не закончилась»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин высказался о гонке бомбардиров в РПЛ.

«Можно ли сказать, что гонка завершена? Нет, слишком рано о таком говорить. В нашем чемпионате футболист теоретически может сделать два хет-трика за несколько туров. Это вполне реально. Сейчас как раз на 6 голов Кассьерре уступают Чалов, Кордоба и Тюкавин. Это качественные форварды, которые способны выстрелить несколько раз, оформив хет-трики или дубли. Даже за условные пяти туров Кассьерру могут догнать, я не удивлюсь, если это случится. Впрочем, стоит похвалить Матео. Он отлично выступил в первой части, сделав себя главным претендентом на титул лучшего бомбардира», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

По итогам первой части сезона лидером в гонке бомбардиров чемпионата России является нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, на счету которого 14 голов. Второе место между собой делят Константин Тюкавин («Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА) и Джон Кордоба («Краснодар») — они забили по восемь мячей.