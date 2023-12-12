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Кузьмичев: «С Мозесом не было смысла продлевать контракт, он проиграл конкуренцию в «Спартаке»

Алина Савинова
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев отреагировал на новость о том, что московский клуб не продлит контракт с полузащитником Виктором Мозесом.

Нынешнее соглашение футболиста с командой истекает летом 2024 года.

«Понимаю решение руководства «Спартака». Оно было на поверхности. Мы же понимаем, какую зарплату получает Мозес, а играет он мало. Не было смысла с ним продлевать контракт. Виктор проигрывает конкуренцию в команде, зарабатывая при этом большие деньги», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

В сезоне-2023/24 33-летний нигериец забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 13 матчах за красно-белых во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-s-mozesom-ne-by-lo-smy-sla-prodlevat-kontrakt-on-proigral-konkurentsiyu-v-spartake/
Виктор Мозес
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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