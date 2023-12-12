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Сегодня, 15:28

Масалитин: «Российским футболистам следует учить иностранные языки»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин дал совет российским футболистам, которые планируют перейти в европейские клубы.

«Важно быть готовым не только физически к переезду, но и морально. В Европе никто годами ждать прогресса от наших ребят не будет, как это бывает в РПЛ. Трансферы на пустом месте не происходят, поэтому у футболиста есть время, чтобы подготовиться. Очень важным является знание иностранного языка. Идеально знать местный язык, но нужно хотя бы владеть английским, который знают многие игроки. Может случиться так, что наш парень просто растеряется в другом коллективе и другой культуре. Советую нашим ребятам в свободное время изучать иностранные языки, это им очень сильно пригодится, если они, конечно, хотят попробовать свои силы в Европе», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

В настоящее время в ведущих европейских чемпионатах выступают такие российские футболисты, как Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад») и Алексей Миранчук («Аталанта»).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-masalitin-rossijskim-futbolistam-sleduet-uchit-inostranny-e-yazy-ki/
Валерий Масалитин
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

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Александр Соболев

Александр Соболев

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