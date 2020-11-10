Леонид Трахтенберг госпитализирован с коронавирусом

Руководитель медиа-блока «Спартака» Леонид Трахтенберг госпитализирован с печально известной болезнью, сообщает Twitter болельщиков красно-белых. Предположительно, у него коронавирус.

Напомним, Трахтенберг занимал пост директора «Спартака» по связям с общественностью с 2016 по 2019 год. В марте 2019 года Трахтенберг подал в отставку, после чего руководство московского клуба предложило ему должность консультанта.