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Леонид Трахтенберг госпитализирован с коронавирусом

19:58

Руководитель медиа-блока «Спартака» Леонид Трахтенберг госпитализирован с печально известной болезнью, сообщает Twitter болельщиков красно-белых. Предположительно, у него коронавирус.

Напомним, Трахтенберг занимал пост директора «Спартака» по связям с общественностью с 2016 по 2019 год. В марте 2019 года Трахтенберг подал в отставку, после чего руководство московского клуба предложило ему должность консультанта.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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