Леонид Слуцкий: «Ждать сверхвысокого качества игры было тяжело»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил игру команды в товарищеском матче против «Войводины» (3:0).

— Был сильный ветер, а ветер — это самое худшее, что может быть для игры в футбол. Поэтому не все получалось, — цитирует тренера официальный сайт «Рубина». — Плюс у нас Зуев играл на позиции левого защитника, первую игру проводил Абильдгор в опорной зоне, который только пару дней в команде, несколько футболистов вернулись после длинных травм, например, Игнатьев. Поэтому наверно ждать сверхвысокого качества было тяжело. Какими-то эпизодами что-то получалось, что-то понравилось, какими-то эпизодами что-то не понравилось. Счет обманчив, потому что у нас особенно на первом сборе были игры высокие по качеству, но там преимущество в счете не отражало преимущество на поле. А сегодня счет крупный, но на самом деле качество игры было очень среднее.

— Чередуя вратарей, вы им даете игровую практику или пока не определились с первым номером.

— Мы определились, просто неправильно, когда на сборах все матчи играет один вратарь. Следующую игру будет играть Дюпин, а на последнем сборе мы распределим функции между вратарями. Пока задача такая, чтобы два вратаря (между тремя трудно распределить практику) получали игровое время.