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Леонид Слуцкий: «У Йевтича небольшой ушиб после первой игры с «Уралом», но ничего серьезного»

23:21
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвели итоги товарищеского матча с «Уралом» (3:1).

«Учитывая, сколько у нас осталось времени и сколько мы тренируемся, в принципе все идет по плану, — цитирует Слуцкого официальный сайт клуба. —  У нас все работают в общей группе. У Йевтича есть небольшой ушиб после первой игры с «Уралом», но ничего серьезного нет.

У нас все футболисты в той или иной степени получили игровую практику, поэтому все текущие моменты пока идут по плану. Все равно любые сборы оценивает сезон.

У нас сегодня была обойма из 21 человека. Внутри этой обоймы есть перебор по легионерам при условии сохранения формата по лимиту, плюс не было Йевтича. То есть это те люди, на которых и выпадет основная часть нагрузки в сезоне»

В составе победителей забивали отличились Хван Ин Бом, Джордже Деспотович и Олег Шатов (с пенальти). У «Урала» забил Алексей Герасимов.

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-vse-poluchili-igrovuyu-praktiku

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Евгений Петров все материалы автора

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