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Леонид Слуцкий: «Рад, что нахожусь в Волгограде. Приятна каждая минута в этом городе»

19:01
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора».

— Матч с «Ротором» для вас принципиален, учитывая, что матч в Волгограде — вашем родном городе?

— Не вижу связи между принципиальностью и родным городом, — сказал в эфире «Матч Премьер» Слуцкий. — Приятно, что я нахожусь дома, в Волгограде. Я ни разу не был на «Волгоград Арене» в качестве участника, только в качестве комментатора или зрителя. Не могу назвать матч сверхпринципиальным, но мне приятна каждая минута в родном городе.

— Как проходила подготовка «Рубина» с учетом того, что матч был под вопросом?

— Мы готовились с первого дня. У нас был более сложный опыт в прошлом сезоне, когда за несколько часов до начала матча с «Оренбургом» было неясно, состоится он или нет. По крайней мере, в случае с «Ротором» мы за несколько дней знали, что игра состоится.

Ротор — Рубин

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