Леонид Слуцкий: «Если пропускаешь с «Уфой» первым, то отыграться почти невозможно»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 5-го тура Тинькофф-РПЛ против «Уфы» (3:0). По словам специалиста, все решил первый мяч казанцев.

— В таких матчах крайне важно забивать первыми, — цитирует официальный сайт «Рубина» Слуцкого. — Потому что такая команда, как «Уфа», делает упор на оборонительные действия и на контратаки. Если ты пропускаешь с такими командами первым, то отыграться почти невозможно. Если ты забиваешь, у тебя есть шансы увеличить преимущество. Я не скажу, что мы забили сверхранний мяч, но и не такой поздний. Ранний мяч во втором тайме. Думаю, он предопределил дальнейший ход.

— Что сказали в раздевалке в перерыве? Вышли и забили три.

— Если бы я что-то говорил, и команда забивала, я бы говорил это постоянно. Это так не работает. Мы произвели определенные перестановки, наметили определенные зоны, это рабочая корректировка. Это не имеет прямой корреляции.

— Что именно не устроило в игре Шатова и Бакаева?

— Не то что что-то не устроило. Во-первых, я понимаю, какие позиции мы можем усилить, какие у нас есть замены. Шатов еще очень плохо выглядит функционально, это немудрено, он все-таки игру с ЦСКА провел по существу, оттренировавшись одну тренировку за трехнедельный срок. А Бакаев и Макаров, скажем так, находятся в постоянной конкуренции друг с другом и здесь тоже эта замена абсолютно статистическая.

— В концовке того сезона и начале этого Хвича неоднократно проходил на ударную позицию, а потом бил во вратаря. Видите ли вы в этом проблему?

— Иногда он бьет во вратаря, иногда бьет точнее, иногда, как сегодня, он бьет, потом срабатывает добивание. Главное, что он бьет и в каждой игре имеет большое количество моментов.

— У Макарова нет повреждения, он прихрамывал после удара по ноге от Аликина?

— Будет точно понятно послезавтра, но первый его осмотр говорит о том, что вроде бы все обошлось.

— Насколько серьезна травма Уремовича?

— У него не травма, у него стали сводить икроножные мышцы, поэтому попросил замену.