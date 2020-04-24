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Леонид Слуцкий, Дмитрий Тарасов и ученые Сколтеха — о жизни, футболе и медицине. Live — в пятницу, в 13.00

08:00
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24 апреля в 13.00 пройдет совместный прямой эфир «СЭ» и Сколтеха — «Выход из OUTа. Самоизоляция: Жизнь вне поля и лабораторий».
В этот раз мы продолжим раскрывать медицинскую тематику, которая столь многообразна. Предрасположенность к травмам или другим заболеваниям.

Какие факторы важны и могу помочь выявить проблемы, например, с сердцем — мотором человека?
Правда ли, что кровяное давление может сказать о многом?
Как бдить за состоянием здоровья, прогнозировать его, поможет ли искусственный интеллект?
Ну, и куда же в медицине без ее спутницы — фармкологии. Допинг — как быть?

Поговорим!

Гостями эфира станут главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, полузащитник клуба Дмитрий Тарасов, спортивный директор клуба Олег Яровинский, специалисты в области искусственного интеллекта профессора Сколтеха Дмитрий Дылов и Юрий Костюкевич.

Модератор — Мария Маркова

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