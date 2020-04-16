Леонид Федун: «Снижение сумм трансферов будет близким к катастрофическому»

Владелец «Спартака» Леонид Федун предположил, как коронавирус отразится на трансферном рынке. Из-за пандемии чемпионат России прерван до 31 мая.

— Насколько существенным будет снижение сумм трансферов и зарплат? Я думаю, близким к катастрофическому, — цитирует Федуна ТАСС. — Если это продлится до осени, а очень похоже, что так и выйдет, то будет очень больно.

Думаю, что у государства есть другие потребности, кроме как поддерживать частные клубы. Поэтому особо ни на что не рассчитываем. Будем просто выживать.

По данным Worldometers на день 16 апреля, в мире зарегистрированы 2 089 237 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 134 780 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 516 100 человек выздоровели за время пандемии.

По данным Роспотребнадзора, всего на день 16 апреля в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2 304 человека.