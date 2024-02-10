Источник: «Сочи» арендует Сутормина до конца сезона

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин перейдет в «Сочи», сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, 30-летний россиянин перейдет в аренду до конца сезона. Отмечается, что игрок мог перейти в «Ростов», однако стороны не смогли договориться о трансфере.

Главный тренер ростовской команды Валерий Карпин заявлял, что хотел бы видеть Сутормина в «Ростове».

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне 30-летний футболист провел 7 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 результативными передачами.