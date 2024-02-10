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Сегодня, 14:59

Источник: «Сочи» арендует Сутормина до конца сезона

Сергей Разин
корреспондент
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Алексей Сутормин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин перейдет в «Сочи», сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, 30-летний россиянин перейдет в аренду до конца сезона. Отмечается, что игрок мог перейти в «Ростов», однако стороны не смогли договориться о трансфере.

Главный тренер ростовской команды Валерий Карпин заявлял, что хотел бы видеть Сутормина в «Ростове».

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне 30-летний футболист провел 7 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 результативными передачами.

Источник: https://t.me/karpinside/30419
Алексей Сутормин
ФК Зенит
ФК Сочи
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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