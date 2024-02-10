Источник: «Сочи» арендует Сутормина до конца сезона
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин перейдет в «Сочи», сообщает журналист Иван Карпов.
По сведениям источника, 30-летний россиянин перейдет в аренду до конца сезона. Отмечается, что игрок мог перейти в «Ростов», однако стороны не смогли договориться о трансфере.
Главный тренер ростовской команды Валерий Карпин заявлял, что хотел бы видеть Сутормина в «Ростове».
Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне 30-летний футболист провел 7 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 результативными передачами.
Источник: https://t.me/karpinside/30419
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|
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|
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|
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|
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|7
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|
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|
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|5
|4
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|
13
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|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
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|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
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|3
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|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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