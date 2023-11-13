Белоус — об Абаскале в «Спартаке»: «Сомневаюсь в его перспективах»

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус в интервью «СЭ» оценил работу главного тренера Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

— Что вас насторожило в игре «Спартака»?

— «Спартак» должен был брать три очка. Он их взял. Что тут еще можно добавить? Команда играла дома. Как можно сравнивать составы москвичей и дончан? Все закономерно, хотя концовка получилась интересной. Да, одержана победа, но для борьбы за самые высокие места нужно сделать еще очень многое.

— Например?

— Надо четко понимать, какие задачи перед командой ставят акционеры, как нужно укомплектовать состав в соответствии с целями на сезон. Ну и наконец, самое важное: руководители должны быть уверены в том, что при этом тренере футболисты будут расти, прогрессировать и решать высокие задачи.

— Вы в этом не уверены?

— Сомневаюсь в перспективах этого специалистах. Боюсь, что при испанце «Спартак» так и не обретет стабильность ни в игре, ни в результатах.

После победы над «Ростовом» (2:1) в 15-м туре «Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ.