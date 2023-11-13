Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:50

Белоус — об Абаскале в «Спартаке»: «Сомневаюсь в его перспективах»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Юрий Белоус.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус в интервью «СЭ» оценил работу главного тренера Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

— Что вас насторожило в игре «Спартака»?

— «Спартак» должен был брать три очка. Он их взял. Что тут еще можно добавить? Команда играла дома. Как можно сравнивать составы москвичей и дончан? Все закономерно, хотя концовка получилась интересной. Да, одержана победа, но для борьбы за самые высокие места нужно сделать еще очень многое.

— Например?

— Надо четко понимать, какие задачи перед командой ставят акционеры, как нужно укомплектовать состав в соответствии с целями на сезон. Ну и наконец, самое важное: руководители должны быть уверены в том, что при этом тренере футболисты будут расти, прогрессировать и решать высокие задачи.

— Вы в этом не уверены?

— Сомневаюсь в перспективах этого специалистах. Боюсь, что при испанце «Спартак» так и не обретет стабильность ни в игре, ни в результатах.

После победы над «Ростовом» (2:1) в 15-м туре «Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo; (2:1). Евгений Чернов и&nbsp;Александр Соболев. «Почему Абаскаль так отвечает на вопрос про Соболева? Сравните его с Семаком». Белоус о победе «Спартака» над «Ростовом»

ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Юрий Белоус
1
2
Читайте также
Павлович: «Хочу реванш, может не сразу, но моя цель взять реванш против Тома»
Белоус — о победе «Спартака»: «Дело не в тренерском гении Абаскале, а в Промесе»
Российские дилеры не могут избавиться от автомобилей ушедших брендов
«Ростех» объявил о подготовке производства истребителей Checkmate в России
ВС РФ в Запорожской области уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Белоус — об ошибке Песьякова: «Не его проблема. «Сити» может так разыгрывать, «Ростов» — нет»
Леонид Федун оценил итоги первого круга для «Спартака»
Белоус — о победе «Спартака»: «Дело не в тренерском гении Абаскале, а в Промесе»
Федун — о будущем Джикии: «Он еще поможет «Спартаку»
Федун — о возможном конфликте Абаскаля и Соболева: «Видел недовольное лицо Александра»
Федун назвал важный фактор победы «Спартака» над «Ростовом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леонид Федун оценил итоги первого круга для «Спартака»

Леонид Федун рассказал, когда посетит матч «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 2 : 0
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 0 : 2
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости