Леонид Федун: "Глушаков упакован контрактом по самое не могу"

Владелец "Спартака" Леонид Федун подчеркнул: семейные проблемы полузащитника Дениса Глушакова – проблемы самого футболиста. В прошлом году жена капитана красно-белых подала на развод. Бракоразводный процесс сопровождается постоянными скандалами.

– Глушаков? Парень взрослый уже, это же не 18-летний пацан, который будет расстраиваться из-за всех проблем, - сказал Федун. - Нормально все.

– Обсуждали с ним его дела?

– Какие дела? Я могу обсуждать с ним только его контракт. Контракт у него длинный, и упакован он деньгами по самое не могу. Все остальное – это его проблемы. Они должны оставаться за полем. (Гоша Чернов)​

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