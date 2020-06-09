Леонид Федун: «40-50 процентов зрителей на стадионе позволяют соблюдать безопасную дистанцию»

Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил надежду, что в дальнейшем на матчи РПЛ будут пускать больше 10 процентов болельщиков.

— После этого Исполкома РФС появилась надежда, что в дальнейшем ограничения буду сниматься, и на матчи попадут больше 10 процентов зрителей? — вопрос Федуну.

— Такой вопрос лучше задавать Дюкову. Гинер поднимал эту тему. Но все будет зависеть не от нас, а от Роспотребнадзора. Но если в кинотеатрах разрешается большое число зрителей в процентном соотношении, почему, пардон, нельзя сделать послабления на футболе, где все проходит на свежем воздухе? Естественно, надо соблюдать дистанцию. Теоретически 40-50 процентов болельщиков на стадионе позволяют соблюдать такую дистанцию. (Виталий Айрапетов)