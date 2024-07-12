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Леонченко: «Зарплаты в «Локомотиве» оптимизированы под современные реалии российского рынка»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в интервью «СЭ» ответил на вопрос о потолке зарплат в команде.

«Мы говорим не о потолке зарплат. В клубе есть сбалансированная финансовая модель контрактов игроков, начиная от первого трудового договора. Все контракты имеют мотивационную составляющую: рост доходов игрока зависит от его успешного выступления за основной состав. Зарплаты оптимизированы под современные реалии российского футбольного рынка, и у нас нет ни одного футболиста, который получал бы нерыночную зарплату. Подготовлена плеяда молодых талантливых российских футболистов, и некоторые уже вызываются в сборную России», — сказал Леонченко «СЭ».

Владимир Леонченко. «Финансовое состояние «Локомотива» меняется в лучшую сторону». Интервью Леонченко

В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Владимир Леонченко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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