Леонченко: «Зарплаты в «Локомотиве» оптимизированы под современные реалии российского рынка»
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в интервью «СЭ» ответил на вопрос о потолке зарплат в команде.
«Мы говорим не о потолке зарплат. В клубе есть сбалансированная финансовая модель контрактов игроков, начиная от первого трудового договора. Все контракты имеют мотивационную составляющую: рост доходов игрока зависит от его успешного выступления за основной состав. Зарплаты оптимизированы под современные реалии российского футбольного рынка, и у нас нет ни одного футболиста, который получал бы нерыночную зарплату. Подготовлена плеяда молодых талантливых российских футболистов, и некоторые уже вызываются в сборную России», — сказал Леонченко «СЭ».
В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -