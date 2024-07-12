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Сегодня, 18:40

Воробьев поделился мнением о шансах «Локомотива» на призовые места в РПЛ в сезоне-2024/25

Виктория Кравченко
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Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев рассказал, что думает о предстоящем сезоне чемпионата России.

— У вас есть чувство, что нынешний состав может бороться за тройку или даже чемпионство?

— А зачем мы тогда играем в футбол? Нужно верить в себя. Мы это делаем и ставим максимальные задачи себе. Но это спорт: будем хорошо работать — будем выигрывать. Все просто, — цитирует Воробьева «РБ Спорт».

Следующий чемпионат стартует для железнодорожников 20 июля домашним матчем против тольяттинского «Акрона».

В прошлом сезоне РПЛ «Локомотив» занял четвертое место, набрав 53 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-vorob-ev-o-shansah-na-medali-zachem-my-togda-igraem-stavim-maksimal-ny-e-zadachi/
ФК Локомотив (Москва)
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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