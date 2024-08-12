Ленини заявил, что доволен победой «Краснодара» над ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини поделился эмоциями от домашней победы над ЦСКА в 4-м туре РПЛ (2:1).

«Рады, что обыграли ЦСКА, нам важно было сделать это. Победа придаст нам уверенности в следующих играх. Есть еще над чем работать, но мы идем от игры к игре. Уже думаем о следующих играх», — цитирует Ленини «РБ Спорт».