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Голенков оценил форму «Зенита» на старте сезона

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Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал игру «Зенита» в новом сезоне РПЛ.

«Зенит» намного сильнее, чем был в прошлом сезоне? Петербуржцы сейчас в хорошей форме, у них все залетает, сумасшедшая реализация, сумасшедший подбор игроков, индивидуально они очень сильны. Но сезон длинный. Отдавать чемпионство? Честно, я не понимаю эти разговоры», — цитирует Голенкова «РБ Спорт».

После 4 туров «Ростов» набрал 5 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда на своем поле примет «Оренбург». Матч состоится 17 августа, начало — в 19.30 по московскому времени.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Егор Голенков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
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