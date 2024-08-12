В «Зените» опровергли слухи о миллионных бонусах Глушенкова

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что размер бонусов за результативные действия в контракте полузащитника Максима Глушенкова далек от миллиона рублей за гол или пас.

Ранее агент Тимур Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!» заявил, что бонус 25-летнего футболиста за результативное действие составляет 10 тысяч евро (около 1 миллиона рублей).

«В «Зените» есть бонусы за результативные действия у всех игроков атакующего профиля, но они далеки от досужих публикаций и активируются совсем по-другому», — приводит РИА Новости слова Медведева.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» летом 2024 года. На старте нового сезона на его счету 9 голов и 1 результативная передача в 6 матчах за сине-бело-голубых.