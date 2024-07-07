Новичок «Зенита» Латышонок: «Спартак» предлагал более выгодные условия, чем у меня сейчас»

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок рассказал, что «Спартак» предлагал ему больше денег при обсуждении контрактных условий, чем питерский клуб.

«Со «Спартаком» общались мои представители. Насколько я знаю, клуб предлагал даже более выгодные условия, чем у меня сейчас», — цитирует Латышонка «Чемпионат».

Ранее футболист признался, что ему тяжело далось решение перейти в «Зенит».

25-летний голкипер подписал контракт с сине-бело-голубыми по схеме «4+1». Латышонок с лета 2019 года выступал за «Балтику».

В минувшем сезоне он провел за калининградскую команду 34 матча во всех турнирах, пропустил 44 мяча и 8 раз отыграл на ноль.