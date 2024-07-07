Булыкин: «Маловероятно, что Пиняев перейдет в другой российский клуб»
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего железнодорожников Сергея Пиняева в «Спартак».
«Я думаю, Пиняев хочет уехать в европейский клуб. Маловероятно, что он перейдет в другой российский клуб. Но если какой-то из российских клубов предложит ему жирный контракт, как Глушенкову, то и он может уйти из «Локомотива». Если его пригласят в клуб на большой четырехлетний контракт, то, думаю, он согласится. Карьера футболиста короткая, надо заработать деньги», — сказал Булыкин «СЭ».
В сезоне-2023/24 Пиняев провел в РПЛ 29 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 8 миллионов евро.
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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|20.07
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
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|21.07
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Ахмат – Краснодар
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