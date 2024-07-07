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Сегодня, 12:35

Булыкин: «Маловероятно, что Пиняев перейдет в другой российский клуб»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего железнодорожников Сергея Пиняева в «Спартак».

«Я думаю, Пиняев хочет уехать в европейский клуб. Маловероятно, что он перейдет в другой российский клуб. Но если какой-то из российских клубов предложит ему жирный контракт, как Глушенкову, то и он может уйти из «Локомотива». Если его пригласят в клуб на большой четырехлетний контракт, то, думаю, он согласится. Карьера футболиста короткая, надо заработать деньги», — сказал Булыкин «СЭ».

В сезоне-2023/24 Пиняев провел в РПЛ 29 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 8 миллионов евро.

Дмитрий Булыкин
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
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