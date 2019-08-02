Ларссон впечатлен "Спартаком"

Новичок "Спартака" нападающий Йордан Ларссон прокомментировал свой переход в состав красно-белых.
– Добро пожаловать в "Спартак"! Как вам клуб?
– Я впечатлен. Все на высшем уровне, профессионально. Клубный музей – один из лучших, что видел в жизни. Арена обалденная, очень большая. Думаю, будет круто здесь сыграть!
– Что уже знаете о красно-белых?
– Это крупнейший клуб России, самый титулованный. Да и за пределами России "Спартак" тоже очень хорошо знают.
– Вы второй шведский игрок в истории нашего клуба. В курсе, кто был первым?
– Конечно! Ким Чельстрем.
– Вы будете играть под 23-м номером, а на спине будет написано "Джордан". Очевидно, сравнение с легендарным баскетболистом вам по душе?
– Майкл Джордан – один из моих кумиров. Когда мне предложили взять 23-й номер, я подумал: "Почему бы нет?" Интересно попробовать что-то новое.
– Умеете прыгать так же высоко?
– Думаю, в мире вообще мало людей, способных повторить подобное.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-08-02-dzhordan_larsson_khochu_vyigryvat_tituly_so_spartakom/