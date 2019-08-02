Ларссон впечатлен "Спартаком"

Новичок "Спартака" нападающий Йордан Ларссон прокомментировал свой переход в состав красно-белых.

– Добро пожаловать в "Спартак"! Как вам клуб?

– Я впечатлен. Все на высшем уровне, профессионально. Клубный музей – один из лучших, что видел в жизни. Арена обалденная, очень большая. Думаю, будет круто здесь сыграть!

– Что уже знаете о красно-белых?

– Это крупнейший клуб России, самый титулованный. Да и за пределами России "Спартак" тоже очень хорошо знают.

– Вы второй шведский игрок в истории нашего клуба. В курсе, кто был первым?

– Конечно! Ким Чельстрем.

– Вы будете играть под 23-м номером, а на спине будет написано "Джордан". Очевидно, сравнение с легендарным баскетболистом вам по душе?

– Майкл Джордан – один из моих кумиров. Когда мне предложили взять 23-й номер, я подумал: "Почему бы нет?" Интересно попробовать что-то новое.

– Умеете прыгать так же высоко?

– Думаю, в мире вообще мало людей, способных повторить подобное.

"Спартак" объявил о переходе Ларссона