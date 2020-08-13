Ларссон рассказал, о чем общается с Тедеско во время матчей

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, о чем общается с главным тренером Доменико Тедеско во время матчей, а также охарактеризовал связку с Александром Соболевым.

— Я и второй нападающий — те игроки, которые начинают прессинг. И когда у нас что-то не получается или соперник играет не так, как мы ждали, тренер подзывает и говорит, что надо исправить. А иногда мы и сами подбегаем за советом. Это помогает, потому что Доменико реально грамотный тренер, — сказал Ларссон в интервью клубной пресс-службе.

— Соболев рослый форвард, на него чаще следуют длинные передачи. И мое дело подстраиваться под Сашу, чтобы быть первым на подборах после его скидок. А с Понсе у нас более разнообразный дуэт, мы можем использовать сильные стороны друг друга. Так что везде свои плюсы, — добавил форвард.

Завтра, 14 августа, «Спартак» в гостях сыграет против «Ахмата» во втором туре премьер-лиги.