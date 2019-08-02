Ларссон хочет завоевать первые титулы в карьере вместе со "Спартаком"

Новичок "Спартака" нападающий Йордан Ларссон назвал свои цели в составе красно-белых. Он хочет прогрессировать как футболист и завоевать первые титулы в карьере.

– Ваш отец – известный в прошлом нападающий Хенрик Ларссон. Что он сказал вам, когда возникло предложение из России?

– Посоветовал довериться интуиции. И я решил перейти в "Спартак", потому что почувствовал: клуб действительно заинтересован во мне. Переговоры велись очень профессионально. И сейчас я искренне рад стать частью красно-белой семьи.

– Вы лучший бомбардир текущего чемпионата Швеции. Наверняка прежний клуб отпускал вас с сожалением...

– Да, сезон в Швеции сейчас в самом разгаре. Конечно, меня не хотели отпускать. С другой стороны, когда появилось предложение от "Спартака", в "Норрчепинге" за меня порадовались, ведь это возможность сделать следующий шаг в карьере.

– В какой вы сейчас форме?

– В Швеции прошла половина сезона, плюс я провел несколько игр в Лиге Европы. Так что я в хороших кондициях. Приехал сюда голодным до футбола и готов выйти на поле, как только тренер доверит мне место в составе.

– Какие цели ставите перед собой в "Спартаке"?

– Хочу прогрессировать как футболист. И, конечно, намерен завоевать первые титулы в карьере. Переход в "Спартак" для меня – хорошая возможность выиграть чемпионат или Кубок страны. А там, кто знает, может, и Лигу Европы.

"Спартак" объявил о переходе Ларссона