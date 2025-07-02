Мовсесьян — о смерти скаута ЦСКА Кодзаева: «Гоша останется в памяти улыбающимся и открытым человеком»
Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о смерти бывшего игрока и скаута клуба Георгия Кодзаева.
«Знаю Гошу с 2012-го, застал его и брата до отъезда в Испанию. Во времена Олега Яровинского в ЦСКА, когда Чалов только начал играть за основу, уговорил пригласить на просмотр Гошу с братом в основу армейцев на сборы в Кампоамор. С тех пор были на связи со всей семьей.
После возвращения Гоши в Россию, после его ухода из владикавказского «Спартака» я пытался ему помочь с командой через своих знакомых», — сказал Мовсесьян «СЭ».
Мовсесьян также рассказал о работе Кодзаева на должности скаутом в ЦСКА.
«Спустя какое-то время серьезно поговорил с Гошей на тему завершения карьеры и начала работы скаутом. Я был в курсе его «подвигов» на «Спортс». Убеждал, говорил, что к моменту, когда его ровесники завершат карьеру в футболе, у него уже будет профессия и результаты. Рад, что Гоша поверил мне и принял приглашение работать в селекции ЦСКА. Он очень быстро влился в коллектив благодаря прекрасным личностным качествам.
Как работник он полностью оправдал мои ожидания. Глубокий, детализированный анализ игрока, аргументированная позиция в обсуждениях. Гоша в любой момент был готов отравиться в командировку на другой край света.
Когда начались проблемы со здоровьем, он долго скрывал это, не жаловался. Продолжал ходить на работу, но я видел, что ему становилось все труднее. Предложил ему работать из дома, взять отпуск... Всем селекционным отделом поддерживали Гошу, были с ним на связи. Последний раз общались с ним 27 июня, в пятницу, собирались его навестить на будущей неделе, но...
Для меня Гоша останется в памяти улыбающимся и открытым человеком, готовым пошутить и посмеяться над друзьями и над собой, что очень редко сейчас. А вспоминая совместные годы работы, могу сказать, что горжусь сотрудником Кодзаевым! Мне будет его не хватать!» — добавил Мовсесьян.
Кодзаев занимался в академии ЦСКА, после чего выступал за владикавказский «Спартак», московский «Арарат» и «Столицу». В 2021 году он завершил карьеру и стал скаутом в ЦСКА.
1 июля стало известно, что Кодзаев умер в возрасте 27 лет из-за продолжительной болезни.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1