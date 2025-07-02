Мовсесьян — о смерти скаута ЦСКА Кодзаева: «Гоша останется в памяти улыбающимся и открытым человеком»

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о смерти бывшего игрока и скаута клуба Георгия Кодзаева.

«Знаю Гошу с 2012-го, застал его и брата до отъезда в Испанию. Во времена Олега Яровинского в ЦСКА, когда Чалов только начал играть за основу, уговорил пригласить на просмотр Гошу с братом в основу армейцев на сборы в Кампоамор. С тех пор были на связи со всей семьей.

После возвращения Гоши в Россию, после его ухода из владикавказского «Спартака» я пытался ему помочь с командой через своих знакомых», — сказал Мовсесьян «СЭ».

Мовсесьян также рассказал о работе Кодзаева на должности скаутом в ЦСКА.

«Спустя какое-то время серьезно поговорил с Гошей на тему завершения карьеры и начала работы скаутом. Я был в курсе его «подвигов» на «Спортс». Убеждал, говорил, что к моменту, когда его ровесники завершат карьеру в футболе, у него уже будет профессия и результаты. Рад, что Гоша поверил мне и принял приглашение работать в селекции ЦСКА. Он очень быстро влился в коллектив благодаря прекрасным личностным качествам.

Как работник он полностью оправдал мои ожидания. Глубокий, детализированный анализ игрока, аргументированная позиция в обсуждениях. Гоша в любой момент был готов отравиться в командировку на другой край света.

Когда начались проблемы со здоровьем, он долго скрывал это, не жаловался. Продолжал ходить на работу, но я видел, что ему становилось все труднее. Предложил ему работать из дома, взять отпуск... Всем селекционным отделом поддерживали Гошу, были с ним на связи. Последний раз общались с ним 27 июня, в пятницу, собирались его навестить на будущей неделе, но...

Для меня Гоша останется в памяти улыбающимся и открытым человеком, готовым пошутить и посмеяться над друзьями и над собой, что очень редко сейчас. А вспоминая совместные годы работы, могу сказать, что горжусь сотрудником Кодзаевым! Мне будет его не хватать!» — добавил Мовсесьян.

Кодзаев занимался в академии ЦСКА, после чего выступал за владикавказский «Спартак», московский «Арарат» и «Столицу». В 2021 году он завершил карьеру и стал скаутом в ЦСКА.

1 июля стало известно, что Кодзаев умер в возрасте 27 лет из-за продолжительной болезни.