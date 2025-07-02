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Мовсесьян — о смерти скаута ЦСКА Кодзаева: «Гоша останется в памяти улыбающимся и открытым человеком»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о смерти бывшего игрока и скаута клуба Георгия Кодзаева.

«Знаю Гошу с 2012-го, застал его и брата до отъезда в Испанию. Во времена Олега Яровинского в ЦСКА, когда Чалов только начал играть за основу, уговорил пригласить на просмотр Гошу с братом в основу армейцев на сборы в Кампоамор. С тех пор были на связи со всей семьей.
После возвращения Гоши в Россию, после его ухода из владикавказского «Спартака» я пытался ему помочь с командой через своих знакомых», — сказал Мовсесьян «СЭ».

Мовсесьян также рассказал о работе Кодзаева на должности скаутом в ЦСКА.

«Спустя какое-то время серьезно поговорил с Гошей на тему завершения карьеры и начала работы скаутом. Я был в курсе его «подвигов» на «Спортс». Убеждал, говорил, что к моменту, когда его ровесники завершат карьеру в футболе, у него уже будет профессия и результаты. Рад, что Гоша поверил мне и принял приглашение работать в селекции ЦСКА. Он очень быстро влился в коллектив благодаря прекрасным личностным качествам.

Как работник он полностью оправдал мои ожидания. Глубокий, детализированный анализ игрока, аргументированная позиция в обсуждениях. Гоша в любой момент был готов отравиться в командировку на другой край света.
Когда начались проблемы со здоровьем, он долго скрывал это, не жаловался. Продолжал ходить на работу, но я видел, что ему становилось все труднее. Предложил ему работать из дома, взять отпуск... Всем селекционным отделом поддерживали Гошу, были с ним на связи. Последний раз общались с ним 27 июня, в пятницу, собирались его навестить на будущей неделе, но...

Для меня Гоша останется в памяти улыбающимся и открытым человеком, готовым пошутить и посмеяться над друзьями и над собой, что очень редко сейчас. А вспоминая совместные годы работы, могу сказать, что горжусь сотрудником Кодзаевым! Мне будет его не хватать!» — добавил Мовсесьян.

Кодзаев занимался в академии ЦСКА, после чего выступал за владикавказский «Спартак», московский «Арарат» и «Столицу». В 2021 году он завершил карьеру и стал скаутом в ЦСКА.

1 июля стало известно, что Кодзаев умер в возрасте 27 лет из-за продолжительной болезни.

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Георгий Кодзаев
ФК ЦСКА (Москва)
Андрей Мовсесьян
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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