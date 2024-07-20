Лантратов: «Акрон» чем-то похож на «Ростов», много задействовал вратаря в игре»

Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов прокомментировал победу команды в матче 1-го тура РПЛ против «Акрона» (3:2).

«Первая игра сезона, сложный матч. На сегодня, самое главное результат. «Акрон» — хорошая команда и играют в хороший футбол. Они чем-то похожи на «Ростов», много задействовали вратаря в игре, доставили нам проблем», — приводит Metaratings.ru слова Лантратова.

Также футболист ответил на вопрос о том, за что железнодорожники будут бороться в новом сезоне.

«Посмотрим, после 30-го тура. Сейчас задача — выиграть каждый последующий матч. Мы победили в первом туре, это важно», — добавил голкипер.

Во втором туре РПЛ команда Михаила Галактионова сыграет в гостях с московским «Динамо» 27 июля. Команда Заурбека Тедеева встретится на выезде с «Факелом» 27-го числа.