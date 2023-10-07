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Сегодня, 15:14

Лантратов взял 10 из 30 пенальти в РПЛ

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Илья Лантратов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов отбил пенальти в матче 11-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:2). 27-летний голкипер дважды (пенальти был перебит) не дал забить 18-летнему форварду Илье Ишкову.

Как информирует Opta, это 10-й отбитый пенальти Лантратова в РПЛ из 30 ударов.

С момента дебюта вратаря в лиге в 2020 году остальные голкиперы отразили не больше 4 пенальти — это Игорь Акинфеев, Егор Бабурин, Иван Ломаев и Сергей Песьяков.

Из вратарей топ-10 лиг Европы на этом отрезке лучший результат у Эдгара Бадии из «Эльче» (7).

Источник: https://t.me/optarussia/2885
Илья Лантратов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
6
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

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 9 1 1
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