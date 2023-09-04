Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:13

Лаксальт заявил, что логистика при поездках в Ростов всегда тяжелая

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о сложностях при поездках в Ростов-на-Дону.

«Это всегда тяжело. Это не секрет. Но у нас было два дня, чтобы восстановиться. Сегодня было важно одержать победу», — приводит слова Лаксальта «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Ростов» завершился со счетом 2:1.

«Динамо» набрало 14 очков и поднялось на второе место в РПЛ. «Ростов» с 7 очками идет на 11-м месте.

В следующем туре «Динамо» 15 сентября на своем поле примет «Пари НН». «Ростов» на день позже в гостях сыграет с «Балтикой».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diego-laksal-t-ne-sekret-chto-logistika-pri-poezdkah-v-rostov-vsegda-tyazhelaya/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Диего Лаксальт
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в матче РПЛ
Овечкин покинул Москву и вылетел в Вашингтон
Авиация ЧФ уничтожила 4 военных катера с боевиками ВСУ в Черном море
Корабль Crew Dragon-6 с космонавтом «Роскосмоса» вернулся на Землю
Американский политолог назвал Умерова марионеткой Вашингтона и Лондона
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Кривцов о промежуточном лидерстве «Краснодара» в РПЛ: «Это отличная мотивация, чтобы выигрывать и дальше»
Лаксальт прокомментировал победу «Динамо» над «Ростовом»
ЦСКА не будет обращаться в ЭСК по поводу судейства в матче с «Зенитом»
Карпин — о сезоне «Ростова»: «Катастрофа. Какая игра, такой и результат»
Личка — о моменте у ворот «Динамо»: «Песьяков — отличный голкипер, а сегодня мог стать хорошим нападающим»
«Марио за всю спортивную карьеру не дал повода усомниться в своей порядочности». Федотов и Семак — после эмоциональной ничьей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джанашия считает, что Пиняеву пока рано уезжать в Европу

Агент Вагнера считает, что у Фернандеса есть обида на ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 1
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости