Лаксальт заявил, что логистика при поездках в Ростов всегда тяжелая

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о сложностях при поездках в Ростов-на-Дону.

«Это всегда тяжело. Это не секрет. Но у нас было два дня, чтобы восстановиться. Сегодня было важно одержать победу», — приводит слова Лаксальта «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Ростов» завершился со счетом 2:1.

«Динамо» набрало 14 очков и поднялось на второе место в РПЛ. «Ростов» с 7 очками идет на 11-м месте.

В следующем туре «Динамо» 15 сентября на своем поле примет «Пари НН». «Ростов» на день позже в гостях сыграет с «Балтикой».