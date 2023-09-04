Лаксальт прокомментировал победу «Динамо» над «Ростовом»
Защитник «Динамо» Диего Лаксальт подвел итоги матча 7-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).
«Я думаю, что во втором тайме мы могли закончить игру. У нас было много шансов. Но мы не забили. А затем пропустили. Конечно, нужно пытаться как можно быстрее решить исход матча. Обсудили ли ситуацию, когда вратарь «Ростова» чуть не забил? Да, мы обсудили. Там была сложная ситуация, навес, но главное, что он не забил. Была ли цель реабилитироваться после поражения от «Спартака»? Конечно, мы должны были отреагировать на то поражение. Мы знали, что матч будет тяжелым. Но мы забрали три очка. Нам надо было заканчивать игру раньше», — приводит слова Лаксальта «РБ Спорт».
«Динамо» набрало 14 очков и поднялось на второе место в РПЛ. «Ростов» с 7 очками идет на 11-м месте.
В следующем туре «Динамо» 15 сентября на своем поле примет «Пари НН». «Ростов» на день позже в гостях сыграет с «Балтикой».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|3 : 0
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|3 : 2
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 1
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|1 : 2
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0