В ЦСКА ответили на вопрос о получении компенсации за переход Карраскаля в «Динамо»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, получил ли клуб денежную компенсацию за переход нападающего Хорхе Карраскаля в «Динамо» и полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».

«Деньги за Медину пришли давно. В самом начале. Думаю, по Карраскалю или уже получили, или получим в ближайшее время. Внутри российского рынка нет никаких проблем», — сказал Брейдо «СЭ».

Хесус Медина перешел из ЦСКА в «Спартак» 10 июля 2023 года. 26-летний парагваец подписал контракт с красно-белыми на три года.

27 августа стало известно, что «Динамо» и ЦСКА договорились о трансфере Карраскаля. 25-летний футболист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, получил ли клуб денежную компенсацию за переход нападающего Хорхе Карраскаля в «Динамо» и полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».

«Деньги за Медину пришли давно. В самом начале. Думаю, по Карраскалю или уже получили, или получим в ближайшее время. Внутри российского рынка нет никаких проблем», — сказал Брейдо «СЭ».

Хесус Медина перешел из ЦСКА в «Спартак» 10 июля 2023 года. 26-летний парагваец подписал контракт с красно-белыми на три года.

27 августа стало известно, что «Динамо» и ЦСКА договорились о трансфере Карраскаля. 25-летний футболист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.