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Сегодня, 17:46

В «Локомотиве» опровергли новости о продаже Гильерме

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В «Локомотиве» высказались о возможном уходе Маринато Гильерме из московского клуба.

«Маринато — легенда нашего клуба, поэтому любая информация о его продаже не соответствует действительности», — приводит заявление пресс-службы «Локомотива» Sport24.

Ранее сообщалось, что 38-летний голкипер может перейти в «Сочи» в зимнее трансферное окно. Отмечается, что сочинцы могут оформить полноценный трансфер или арендовать игрока до конца сезона.

Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В текущем сезоне вратарь провел за железнодорожников 5 матчей в FONBET Кубке России, пропустил 5 мячей и дважды отыграл на ноль.

Источник: https://sport24.ru/football/news-609767-v-lokomotive-prokommentirovali-slukhi-o-vozmozhnom-ukhode-gilyerme
Маринато Гильерме
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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