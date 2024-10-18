Глебов — о Карпине: «Он мне как футбольный отец»
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» рассказал, какую огромную роль играет Валерий Карпин в его карьере.
— Со стороны кажется, что ваши отношения с Валерием Карпиным выходят за рамки простого взаимодействия «игрок-тренер».
— Начнем с того, что он мне доверился. Когда я пришел в «Ростов», молодых ребят там совсем не было. В составе подобрались в основном опытные игроки: Ивелин Попов, Роман Еременко, Рагнар Сигурдссон, футболисты, прошедшие огромный футбольный путь. Понятно, что я тогда играл понемногу, но сам факт, что тренер мне доверял — это приятно.
Естественно, он меня обучил многим футбольным вещам. Советы он не сильно раздает, больше подкалывает, ха-ха. Но через эти подколы можно многое для себя взять. Условно: смеется он над передачей твоей — значит надо поработать над этим элементом. Он своими подколами и шутками помог мне вырасти как футболисту.
— Можешь назвать Валерия Георгиевича своим футбольным отцом?
— Если говорить честно и открыто — да. В футболе этот человек мне многое дал, оказал доверие. Благодаря ему в моей жизни и карьере сейчас все именно так, как есть.
Глебов выступает за «Ростов» с января 2019 года. В сезоне-2024/25 хавбек забил 1 гол в 15 матчах за команду.
Дарик Агаларов
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
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2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
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5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
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6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
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8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
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11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
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Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
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Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
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Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
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Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2