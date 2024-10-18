Глебов — о Карпине: «Он мне как футбольный отец»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» рассказал, какую огромную роль играет Валерий Карпин в его карьере.

— Со стороны кажется, что ваши отношения с Валерием Карпиным выходят за рамки простого взаимодействия «игрок-тренер».

— Начнем с того, что он мне доверился. Когда я пришел в «Ростов», молодых ребят там совсем не было. В составе подобрались в основном опытные игроки: Ивелин Попов, Роман Еременко, Рагнар Сигурдссон, футболисты, прошедшие огромный футбольный путь. Понятно, что я тогда играл понемногу, но сам факт, что тренер мне доверял — это приятно.

Естественно, он меня обучил многим футбольным вещам. Советы он не сильно раздает, больше подкалывает, ха-ха. Но через эти подколы можно многое для себя взять. Условно: смеется он над передачей твоей — значит надо поработать над этим элементом. Он своими подколами и шутками помог мне вырасти как футболисту.

— Можешь назвать Валерия Георгиевича своим футбольным отцом?

— Если говорить честно и открыто — да. В футболе этот человек мне многое дал, оказал доверие. Благодаря ему в моей жизни и карьере сейчас все именно так, как есть.

Глебов выступает за «Ростов» с января 2019 года. В сезоне-2024/25 хавбек забил 1 гол в 15 матчах за команду.

Дарик Агаларов