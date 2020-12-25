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Кутепов рассказал, когда узнал о желании Тедеско покинуть «Спартак»

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Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, когда ушла о решении главного тренера клуба Доменико Тедеско не продлевать контракт с москвичами.

«Заранее в команде никто не знал о его решении. Тедеско объявил обо всем игрокам и административному штабу в раздевалке сразу после матча в Питере. Повторил те же слова и на следующий день на общем собрании перед отпуском. В некотором смысле мы уже привыкли к таким изменениям — они случаются довольно часто. Были удивлены, но не настолько, чтобы паниковать», — цитирует Кутепова GQ.

Сегодня «Спартак» сделал официальное заявление, что зимой клуб не будет искать тренера, и Доменико Тедеско доработает до конца нынешнего сезона. На данный момент красно-белые третьи в РПЛ с 35 очками.

Дополнительная информация:

https://www.gq.ru/success/ilya-kutepov-uveren-u-sbornoj-rossii-vse-poluchitsya-i-na-evro-my-poshumim

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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: тренер решил уйти




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