Кутепов рассказал, когда узнал о желании Тедеско покинуть «Спартак»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, когда ушла о решении главного тренера клуба Доменико Тедеско не продлевать контракт с москвичами.

«Заранее в команде никто не знал о его решении. Тедеско объявил обо всем игрокам и административному штабу в раздевалке сразу после матча в Питере. Повторил те же слова и на следующий день на общем собрании перед отпуском. В некотором смысле мы уже привыкли к таким изменениям — они случаются довольно часто. Были удивлены, но не настолько, чтобы паниковать», — цитирует Кутепова GQ.

Сегодня «Спартак» сделал официальное заявление, что зимой клуб не будет искать тренера, и Доменико Тедеско доработает до конца нынешнего сезона. На данный момент красно-белые третьи в РПЛ с 35 очками.