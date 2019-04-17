Курбан Бердыев: "Урал" - достаточно квалифицированная команда, опытная, с исполнителями. Будет интересная игра"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев накануне матча 24-го тура премьер-лиги с "Уралом" отметил, что больше не будет делать ротацию состава команды. Он также добавил, что предстоящий соперник казанцев - достаточно квалифицированный и опытный.

– У "Рубина" непростая серия – шесть матчей без побед. В чем, по вашему мнению, ее причина и как ее прервать?

– Работаем. Прежде всего, это работа на тренировках; второе – ну не бывает все сразу. Тому же Сагитову нужно дать время для адаптации в премьер-лиге. Его волнение чувствуется, и он не всегда с психологической нагрузкой справляется. Так же, как и Акбашев. Пессимизма нет, с оптимизмом работаем, смотрим дальше.

– Что можете сказать про "Урал"?

– Достаточно квалифицированная команда, опытная, с исполнителями. Думаю, что она занимает место в турнирной таблице не по составу. Лишнее подтверждение – матчи на Кубок России. Интересная игра будет.

– Три матча за неделю предстоит. Какие-то особенности подготовки имеются?

– Нет, просто ротации больше будет.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр