Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после победы в матче 27-го тура чемпионата России над "Оренбургом" (2:0) отметил, что его команда заслужила победу.

Эта победа стала первой для казанцев за последние девять туров. Предыдущая победа датирована 2 марта. "Рубин" набрал 35 очков и всего на один балл теперь отстает от "Оренбурга", чья серия без побед продлилась до трех матчей.

– Счет по игре?

– Думаю, что при равной игре, нам повезло с первым голом, – сказал Бердыев в эфире канала "Матч Премьер". – Но в целом, мы заслужили победу. Самоотдачей, правильным перестроением. У "Оренбурга" в принципе не было явных голевых моментов. Крайне редко они создают их. Наша заслуга – во втором тайме.

– Был пенальти в ворота "Оренбурга"?

– Вообще не видел, честно, не знаю. Не могу комментировать.

– Что у "Рубина" получилось лучше сегодня, чем в других играх?

– Мы более правильно располагались. Те зоны, которые были у "Оренбурга", не использовались в моментах.

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