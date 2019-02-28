Курбан Бердыев: "Не удивлен игрой Азмуна в "Зените"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал игру Сердара Азмуна в "Зените". Иранский нападающий сделал дубль в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" (3:1, 21 февраля), благодаря чему петербургская команда вышла в следующий раунд турнира.

- Не удивил ли вас дебют Азмуна за "Зенит"?

- Нет. Если бы он еще забил головой, тот момент, который должен был забить... Рад, что он помог "Зениту" в игре Лиги Европы. Дальше посмотрим.

24-летний форвард перешел в "Зенит" из "Рубина" в начале февраля. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Иранец под руководством Бердыева также играл в "Ростове". (Артур Еникеев)