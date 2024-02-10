Кураньи: «В «Динамо» бывало, что мы могли немного выпить, но проблем с алкоголем ни у кого не было»

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, как отдыхали игроки бело-голубых после побед.

«Самый пьющий спорт в России? Хоккей и футбол. В «Динамо» бывало, что мы могли немного выпить, но проблем с алкоголем ни у кого не было. Все пили. Еще после каждой победы ходили в ночные клубы. Я тоже ходил. Лучший ночной клуб в Москве? Сложный вопрос, ха-ха! Их много. Мне сложно вспомнить один еще потому, что я давно не бывал в местных ночных клубах», — цитирует Sport24 Кураньи.

Кураньи выступал в России с 2010 по 2015 год. В составе бело-голубых немецкий футболист провел 151 матч, в которых забил 56 мячей и отметился 24 голевыми передачами.